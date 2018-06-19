Bolu Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci birleşim toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Meclis Üyesi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz’un iddiaları damga vurdu. Beykoz, Tabaklar Mahallesi Özek Sokak’ta Boluspor katlı otoparkının yanında bir Bolu Belediye Meclis Üyesine ait binada 1+1 dairelerin bozularak kafe yapıldığını ve imar planına göre girişinin farklı olmasına rağmen merdivenlerinin kaldırımın üzerine yapıldığını söyledi. Beykoz, bir an önce bu konunun araştırılmasını istedi. Bu soru karşısında Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, konuyu bilmediğini ifade ederek, topu İmar Müdürüne attı.

MERDİVENLERDEN HABERİM YOK

Konuyla ilgili İmar Müdürü ise, mevcut yerin işyeri ruhsatlı olduğunu, sadece 2 adet 1+1 dairenin eklendiğini ve merdivenlerinin kaldırımın üzerinde olup olmadığını bilmediğini söyledi. Bu konunun Temmuz ayında gerçekleşecek olan ilk Belediye Meclis Toplantısında açığa kavuşması bekleniyor.