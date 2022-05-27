BURADA BÜYÜK BİR BOŞLUK VAR !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Meraklı mısınız? Diye bir soru sorsam herhalde her hald çoğu kişi aman ben meraklı falan değilim der. Çünkü bizim toplumumuzda merak etmek araştırmak hoş bir şey olarak görülmez. Dikkat edin bizde öğretmene bile soru sorulmaz. “Gösterdiklerimi ezberlediniz mi? diye Öğretmen öğrencilere soru sorar.” Çünkü sistem böyledir. Hâlbuki bence merak ederek, sorgulayarak, araştırarak ve uygulayarak bir şeyler öğrenmek en iyisidir. İnsana yaratıcı düşünmeyi öğretir.

Mesela ben çok meraklı biriyimdir. Değim yerindeyse tırnaklarımla kazıyıp bazen günlerce sadece takıldığım bir şeyi araştırıp herkese sorup öğrenirim. Sonrada bakın siz böyle diyorsunuz ama doğrusu böyleymiş derim. Ancak bu merakım bazen başıma iş açabiliyor. Ama benim en iyi özelliklerimden biri meraklı olmam ve her şeyi herkesi sorgulaya bilmemdir.

İşte bu haftada size bir duyduğum cümleden yola çıkarak araştırarak öğrendiğim ve fark ettiğim bir konuyu anlatmaya çalışacağım ama önce bir iki örnekle durumu size daha iyi anlatmak istiyorum.

Biliyorsunuz trafikte alkollü direksiyon başına geçmek yasaktır. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Peki ya kimseyi rahatsız etmeden alkollü olarak yolda yürümenin bir sakıncası var mıdır? Bildiğim kadarıyla yok. Yani hiçbir polis memuru alkollü yürüyorsunuz diye size gelip ceza yazmaz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok sanırım.

Peki, akülü tekerlekli sandalye dediğimiz motorla çalışan araçları biliyorsunuz. Bu araçları kullanırken bir tekerlekli sandalye kullanıcısı alkol alsa trafik polisi durdurabilir ve tekerlekli sandalye kullanıcısını belli bir süre araç kullanmaktan men edebilir. Nasıl olur diye şaşırmayın. Bu anlattığım olayı yaşayanlar var. Zaten bu olayları duyunca trafik kanununu merak ettim. Araştırıp buldum ve okudum. Avukat arkadaşlara sordum. Onlarda şaşırdı. “Burada çok büyük bir yasal boşluk var dediler.”

Sonra internetteki engelli forumlarında konuyla ilgili yapılan yazışmaları okudum. Hani "Devekuşuna deveysen yük taşı demişler. Hayır, ben kuşum demiş. Öyleyse uç demişler. Bu defa da ben deveyim uçamam demiş." Bu işte trafik kanununda araç tanımlaması yapılmadığı için o hesaba dönmüş durumda. kimileri motor olduğu için bu bir motorlu taşıttır diyor. Kimileri de bu araçlar yaya gibi değerlendirilmeli diyor.

Aslında şu mantıkla gidersek daha açıklayıcı oluruz. Bu araçları kullanmak için bir ehliyet gerekmiyor ve araçların maksimum çıkabileceği hız saatte 5-6 kilometre yani bu hız normal bir insanın hızlı yürüyüş hızına denk gelir. Bu araçlar kullanıcıların adeta bacakları gibidir. Diyelim ki polis ceza yazdı. Aracı kullanamazsın dedi. Bu ceza “sen yataktan kalkma bacaklarını kullanma ile eş değer değil midir?” Hem bence koşan bir insan koşu hızıyla birine çarpsa daha tehlikeli olur. Bu araçlar birine çarpsa bile en fazla çarptığı yeri acıtır. Bu nedenlerle bu araçların yaya gibi görülmesi daha mantıklıdır.

Bakın birde şu var bu kanundaki boşluk kötü niyetle de kullanılabilir. Diyelim ki bu araçlarla bir tekerlekli sandalye kullanıcısı yaya geçidinden geçiyor. Tam o sırada da, bir otomobil çarpıyor. Böyle bir durumda yasalar önünde motorlu taşıt diye tanımlandığı için “ motorlu taşıdın yaya geçidinde ne işi var “ deyip esas sucu olanlar serbest kalabilir. Bu durumda bütün suçta akülü sandalyesiyle yaya geçidini kullanan kişiye yazılır.

Evet, farkındayım çok düşündürücü yeni neslin tabiriyle kafa açıcı bir yazı ve konu oldu. Ancak yetkililerin bu tür olaylara meydan vermemek için “Karayolları Trafik Kanunu üzerinde 2918 sayılı kanunun tanımlar madde.3 kısmına” akülü tekerlekli sandalyeyi bir an önce eklemesi ve tanımlaması gerek.

Buradan hukukçulara ve yasa yapıcılara sesleniyorum. Bakın böyle bir boşluk var. Yapabiliyorsanız bu boşluğu yetkililere anlatın ve gereğinin yapılmasını sağlayın. Tüm bu yasalar haksızlıkları önlemek insanların daha güvenli yaşamasını sağlamak içindir. Eğer biz yasaları güncel tutabilirsek haksızlıkları önlemiş ve insanların güven içinde yaşamalarını sağlamış oluruz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nim Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar….