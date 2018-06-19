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19 Haziran 2018 Salı
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    • Burada düşler gerçek olacak

    Milli Eğitim Camiasının tanın simalarından Basri Karadaş’ın Kurucu Müdürlüğünü yaptığı Özel Bolu Düşler Ülkesi Kreş ve Gündüz Bakımevi yarın 14.00’de hizmete girecek. Açılışa tüm halkımız davet edildi.

    19 Haziran 2018 Salı 12:41
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    Burada düşler gerçek olacak
     

    HABER: ESRA ÖZTÜRK 

    40 yıllık eğitim tecrübesiyle yola çıktıklarını belirten emekli okul müdürü ve işletmenin kurucu Müdürü Basri Karadaş, “Milli eğitim camiasının çeşitli kademelerinde kırk yıla yakın hizmet verdikten sonra şimdide kendi işletmemizi kurarak yaş aralığı 25 ila 66 aylık olan çocuklarımıza hizmet vermek için yola çıktık. Yarın saat 14.00’de açılışımızı Kültür Mahallesi Muallim Cevdet Sokak No: 5/1 adresinde gerçekleştireceğiz. Tüm Boluluları açılışımıza bekliyoruz. Çocuğunuz olsun olmasın gelip yeni kreşimizi görmenizde fayda var” dedi.

    Eğitimin ciddi bir iş olduğunu belirten Karadaş, “Sıra dışı bir hizmet için tasarladığımız kreşimiz pedagojik anlamda hedef kitlemiz olan iki ila 5 yaş aralığı çocuklarımız için özel olarak hazırlandı. Ben hayatını eğitime vermiş bir öğretmen olarak burası bir işletme değil, bir eğitim kurumu olacak. Gelin görün farkımızı fark edin öyle karar verin. Biz burada 10 kişilik sınıflar oluşturarak, her sınıfa ayrı öğretmen ve sınıflarda yardımcı anneler bulundurarak birebir çocuklarımızla ilgilenmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Milli, Eğitim, Camiasının, Tanın, Simalarından

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