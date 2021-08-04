“Burada meclisi yönlendiremezsiniz”

Haber: Yasin Bilgi

İl Genel Meclisi Ağustos ayı 2. Oturumu gerçekleşti. Meclis gündemlerinin görüşülmesinin ardından, CHP’li meclis üyeleri merkeze bağlı Merkeşler Köyünde yaşanan su ve kanalizasyon sıkıntılarının görüşülmesini talep etti. Bu talebin ardından İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, talebin görüşülmesini istemeyerek “Ben bu önergenin gündeme alınmasının doğru olmadığı kanaatindeyim” dedi. Bunun üzerine CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “Burada önergeyi sunarsınız ret oyu verirsiniz, Bu kadar!. Meclisi yönlendiremezsiniz” diyerek tepki gösterdi.

“21.YÜZYILDA HALA SU SIKINTISI YAŞANIYORSA BURADA BİR SIKINTI VARDIR”

Önergede sunulan su ve kanalizasyon sorunun bir an önce çözülmesini isteyen CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “bu yaklaşık 1-2 yıl önce muhtar tarafından verilmiş bir istek. 21.yüzyılda eğer hala biz merkez köylerimizde, sadece merkez köylerimiz değil 487 köy, 150 tane mahallemizde hala kanalizasyon ve su sorunu yaşıyorsak burada bir sıkıntı var demektir. Burası çok dağınık bir köy, evet zaman zaman sıkıntılar olacak ama ben bu kadar sıkıntı olduğunu bilmiyordum. Bunun bir an evvel giderilerek bu sene içinde bu köyümüzün hem kanalizasyon hem de su sorununun çözülmesi gerekmektedir. Konunun gündeme alınmasını istiyorum” dedi.

“KEŞKE BUNU ÖNERMEDEN ÖNCE BANA SORSAYDINIZ”

Başkan Yaşar Yüceer, keşke bunu önermeden önce bana sorsaydınız bende cevaplasaydım diyerek, “Bu köylerin kanalizasyonlarını, hizmet birliğinde ihaleye alıp yapılacak. Su sorunu noktasında da bu köyümüz 7 mahalledir. Son 7 yılda biz bu köye en az 20 kilometre içme suyu borusu verdik. Ufak tefek problemler olabilir. Keşke bana sorsaydınız ben cevabını verirdim. Ben bu önergenin gündeme alınmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü çalışmalar yapılmış vaziyette diyorum” şeklinde konuştu.

“MECLİSİ YÖNLENDİREMEZSİNİZ”

Başkan Yaşar Yüceer’e meclisi yönlendiremeyeceğini söyleyen Beykoz, “Sayın Başkanım önce siz meclis başkanısınız. Şimdi siz yapılması gereken ya da yapmış olduğunuz çalışmaları keşke bana sorsaydınız dediniz, size doğru söylediniz. Haklısınız, ben sormadım ama siz burada meclisi yönlendiremezsiniz. Burada önergeyi sunarsınız, ret oyu verirsiniz. Bu kadar, meclisi yönlendiremezsiniz” dedi.

Başkan Yüceer, su ve kanalizasyon sorunun çözülmesi ve gündeme gelmesi istenilen önergeyi meclise sundu ve önerge oy çokluğu ile reddedildi.