Burada sigara içmek yasak

HABER:ESRA ÖZTÜRK

Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Toplum Sağlığı Merkezi ve Mudurnu Belediyesi'nden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu' toplantısında alınan kararla ilçenin işlek caddelerinden biri olan tarihi Demirciler Çarşısı Arasta Sokağı'nda sigara içilmesi yasaklandı. 13 Mayıs'ta alınan kar dün uygulamaya konuldu. Sokaktaki zemine sarı renkte yazılarla 'Sigara içilmez' ve 'Dumansız hava sahası' yazıldı. Sokağın girişine de, 'Bağımlılık, insanın yenilgiye uğradığı noktadır' yazılı pankart asıldı. Kendine has tarihi mimari yapısıyla Bolu'nun en şirin ilçelerinden biri olan Mudurnu'da yaşayan vatandaşlar, uygulamayı olumlu karşıladı. Caddede esnaflık yapan vatandaşlardan Hayrettin Beyhan, "Çok güzel bir şey. Temiz hava oldu. İçmeyenlere de zararı olduğu için böyle bir şey yapılması sevindirici. Herkes durumdan memnun. Kurala da uyuluyor. Caddede sigara içilmiyor. Saygı gösteriliyor." dedi. Nurdan Topaloğlu ise "Ben hayatımda hiç sigara kullanmamış biri olarak destekliyorum. Güzel oldu. Dikkat çekilmiş oldu. Dün sigara bırakanlar bile oldu. Şu anda sokakta bir hareket yok. Burası küçük bir yer 5 bin nüfuslu herkesin bu kurala uyacağını umuyorum." diye konuştu. Bazı vatandaşlar uygulamanın sigara bağımlılığına karşı mücadelede olumlu etki oluşturabileceğini düşünürken, bazıları da herhangi bir etkisi olmadığını belirtti. Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, "Dumansız hava sahası farkındalık yaratmak için geliştirilmiş Türkiye'de ilk olan bir projedir. 'Bağımlılık insanın yenilgiye uğradığı noktadır' sloganıyla kurumlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte görsel ve yazılı medyada ses getirerek sağlık yaşam alanları oluşturacağız. Bu sayede insanların dikkatini ilgisini, dikkatini kaliteli ve sağlıklı bir yaşama çekeceğiz." dedi