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03 Kasım 2017 Cuma
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    • BURADAN GEÇMEK YASAK !

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden konuşan yazı...

    03 Kasım 2017 Cuma 11:00
    Bu haber 213 kez okundu
    BURADAN GEÇMEK YASAK !




    Yazıyı Özge Nur Dilber'in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

    Seksenli yıllarda yaşayanlar ve benim gibi tiyatro meraklıları Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın Deve kuşu kabare zamanında oynadıkları oyunları her biri bir sanat eseri olan müzikalleri bilirler. İzleyip te gülümsemeyen var mıdır? Bilmiyorum. Ama o müzikallerdeki skeçleri yüzlerce defa izlememe rağmen her izlediğimde gülmüşümdür ve her bir repliği hafızamdadır. Bu yazılarda yaptığım eleştirilerde, kullandığım üslupta bu ustaların skeçlerini izleyerek büyümemin çok büyük katkısı vardır.

    Gelin biraz gülelim sizlere deve kuşu kabarenin yasaklar müzikalinden “Buradan geçmek yasak” isimli skeci dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Akşam Adam işinden evine giderken evini bulunduğu sokağın başında bir memur tarafından durdurulur.

    Memur: “ adama der buradan geçmek yasak!”

    Adam: “abi nasıl benim evime giden tek yol bu ben eve nasıl gideceğim”

    Memur:” Valla kardeşim nasıl gidersen git ama buradan geçmek yasak! ”

    Adam: “ Anlatamadım galiba benim eve giden tek yol bu, ben bu yolu kullanmazsam eve gidemem evde çoluk çocuk bekliyor bırakında geçeyim”

    Memur: “Hayır efendim çoluğu çocuğu olana serbest diye bir ayrımcılık yok ki. Buradan geçmek yasak!”

    Adam sinirli sinirli: “Oldu olacak eve gitmek yasak deyin olsun bitsin” der.

    Memur: “yok eve gitmek yasak değil eve bu yoldan gitmek yasak bu yol engebeler ve tehlikelerle dolu”

    Adam: “ne engebesi yahu her gün kullandığım yol,  peki ben bu yolu kullanmadan eve nasıl gideceğim ?”

    Memur: “Biraz aklınızı çalıştırın size hiç dünyanın yuvarlak olduğunu söylemediler mi? şimdi evinize arkanızı dönün dümdüz yürümeye başlayın böylece arkadan dolaşır evinize gidersiniz”

    Adam şaşkın şaşkın bakarak: “kara olduğu sürece yürürüm de önüme deniz çıkarsa ne yapayım?”

    Memur: “Yüzme biliyor musun?”

    Adam: “Biliyorum”

    Memur: “O zaman yüz kardeşim demin den beri ne uğraştırıp duruyorsun? Bak demokrasilerde çare tükenmez yürü dünyayı dolaş arka taraftan yasakları çiğnemeden evine git işte der” ve alkışlarla skeç biter.

    Şimdi hafif gülümseyerek “Onur bunları bize niye anlattı diyorsunuz değil mi? Niye böyle başladığımı hemen anlatayım.

    Benim kurucularından biri olduğum, tamamen gönüllülerden oluşan ve tüm Türkiye’ye yayılan. Göz olmaya geldik diye Görme yetersizliği olan arkadaşlarımıza ders kitabı seslendirerek yardımcı olmaya çalışan bir ekibimiz var. geçen günlerde görme yetersizliği olan bir arkadaşım bana ulaştı. Yeni aldığı ders kitabını seslendirmek için yardım istedi. Bende her zamanki gibi seve seve dedim. Göz olmaya geldik te yaparız ancak bize kitabın bilgisayara aktarılmış halini göndermen gerek dedim

    Görme yetersizliği olan arkadaşımız 1-2 hafta elinde kitap bulunduğu şehrin tüm kitapçılarını ve kırtasiyelerini dolaşmış. “hepsi bu kitabı bilgisayara aktarmak yasak diyerek arkadaşımızı geri cevirmiş.” Bunun üzerine arkadaşımız tekrar beni aradı. abi ne yapacağız bu kitap için böyle diyorlar diye. Tamam, öğleyse yapacak bir şey yok göz olmaya geldik ekibi yardım edemez başka türlü sorunu çözeceğiz dedim ve kitabı bilgisayara aktarmadan bir şekilde sorunu çözdük. Ancak 50 kişinin bir çırpıda okuyup bitire bileceği bir kitapla, bu yasak yüzünden baya bir sure uğraşmak zorunda kaldık.

    Bir yazar olarak elbette biliyorum bir kitabı yayımcısından ve yazarından izinsiz bilgisayara aktarmanın yasak olduğunu ancak ortada özel bir durum var. Göremeyen bir arkadaşımız var. Ona göz olmaya çalışan bir ekip var ve olayda kesinlikle bir alışveriş söz konusu değil! Şimdi sizlere soruyorum. Böyle bir olayda yasak niye? Engeller yetmiyor bide biz bir engel çıkartalım diye mi?

    Bakın arkadaşlar her zaman istisnai özel durumlarda yasaklar kalkar yani böylesine bir durumda düz yol varken özel insanlara aynen anlatmaya çalıştığım skeçte olduğu gibi ‘Dünya yuvarlaktır git etrafını dolaş eve arkadan gir‘ denmez çünkü göremeyen arkadaşlarımızın da eğitimleri sırasında kitap okumaya ihtiyaçları vardır. Ama bizler gibi göremedikleri için o kitabı okuyamazlar.

    Evet, belki yine gördüğünüz ama fark etmediğiniz bir olayı sizlere göstermeye çalışıyorum.  Beklide yazıyı okuyanlar “bize ne diyecekler” ama inanın bana eğer biz böylesine istisnai ve özel durumlarda kendi koyduğumuz yasaklarla insanlara engel olmazsak. Benim ve arkadaşlarımın yıllardır bu yazılarda yapmaya çalıştığımız gibi insanlara gerektiğinde göz, gerektiğinde kulak, olup engelleri kaldırmak için savaşırsak. Söyler misiniz bana dünyada aşılmayacak engel var mı?

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem gazetesi…



    Anahtar Kelimeler: Onur, Ustaoglu, Konuşan Yazı, Sesli Yazı, Görme Engelliler

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Zeki NARİN 3 saat önce yorumlandı

      yazıyı okudum ama engeleerden dolayı izleyemedim yüreğinize sağlık.

      @Cevapla

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