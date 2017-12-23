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    • BURADAN NASIL ÇIKACAĞIM?

    Onur Ustaoğlu'nun Kaleminden konuşan yazı...

    22 Aralık 2017 Cuma 11:00
    Bu haber 538 kez okundu
    BURADAN NASIL ÇIKACAĞIM?


    Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

    Bazen hayatta çeşitli zamanlarda birilerinin bizi yönlendirmesi gerekir bu yönlendirmeler doğru biçimde yapılırsa hayat kurtarabilir. Çeşitli kazalardan bizi kurtarabilir. Mesela bir şoför arabasını çok dar bir yerden geçirmek ya da dar bir yere düzgün park etmek için araçtaki kişilerden birini indirerek kendisini yönlendirmesini ister eğer o kişi doğru yönlendirirse daha tehlikesiz ve düzgün park edebilir ve aracı çarpmadan dar yerlerden geçirebilir

    Düşüşünün internette bir bilgi arıyorsunuz. Sizi bilgiye arama motorları yönlendirmiyor mu? Ya da özellikle bekâr arkadaşları evlenmeleri için çevredeki arkadaşları ve ailesi “Oğlum şurada güzel bir kız var git bak.” veya “Kızım bu çocuk çok iyi ve yakışıklı bir düşün istersen” şeklinde yönlendirmez mi? Böyle anlatınca garip oldu ve yüzlerde hafif bir tebessüm belirdi. Ancak hayatımızın her alanında birileri tarafından yönlendiriliriz. Eğer yönlendiren kişi iyiyse hayat bizim için daha kolay hale gelir.

    Bunları size niye anlattığıma gelince, geçtiğimiz hafta sonu yanlış bir yönlendirme yüzünden hiç olmayacak bir yerde ilginç bir şey yaşadım izninizle onu anlatmak istiyorum.

    Olayın yaşandığı yer Bolu Abant mekân ise Göl Restoran. Hafta sonu Abant’a gezmeye gitmiştik yanımda da aile büyükleri vardı. Çıkmışken şurada biraz oturalım diyerek Göl Restoran’a gitmeye karar verdik. Arabamızı park ettik bagajdaki akülü araca binerek Abant Göl Restoran’ın kapısına kadar geldik. Garsona sordum buraya ben nasıl girebilirim camla kapattığınız yerler açılmıyor mu diye.

    Oda yok abi açılmıyor dedi sen binanın ön tarafına git oradan gel diyerek beni yönlendirdi. Binanın ön tarafına gittiğimde yaklaşık 5 basamak yüksekliğinde bir merdiven olduğunu gördüm. Sinirden gülerek iyi güzelde ben buradan nasıl çıkacağım diye sordum. Garson abi biz seni taşıyarak çıkartırız dedi. Nasıl çıkartıyorsunuz altımdaki araç 80 kilo bir o kadarda ben varım dedim.

    Tam o sırada 4 genç delikanlı müşteri çıkıyormuş. Hemen geldiler yardım edelim diye. Sağ olsunlar durun çok ağır demeye kalmadı beni ve akülü aracı o merdivenlerden çıkardılar. Biraz ilerledik bir o kadarda iniş merdiveni çıktı karşımıza neyse bu dört delikanlı beni oradan da indirdiler, binanın içine girdik

    Otururken her zaman yaptığım gibi bir yandan da mekânı incelemeye başladım. Bir yandan da aklımda “ben buradan nasıl çıkacağım sorusu vardı.” Neyse birazcık oturduktan sonra gitmek için harekete geçtik iyide ben nasıl çıkacağım buradan diye etrafa bakarken. Girerken açılmıyor dedikleri camlı kapıyı açtılar, hani açılmıyordu bu kapı diye yine sinirden gülümseyerek oradan çıktım. Yanımda aile büyükleri olduğu için bir şey diyemedim ama baya sinirlendim.

    Düşünebiliyor musunuz? Altımdaki akülü araç 80 kilo bir o kadarda ben varım yani toplam 160 kilo ağırlık ediyor sağ olsunlar o delikanlılar yardım edip beni merdivenlerden taşıyıp restoranın içine soktular ancak böyle taşırken bir terslik olsa taşıyan arkadaşların eli kaysa ya da umulmadık bir kaza olsa kim sorumlu olacak?

    Bakın bir yanlış yönlendirme beni bir engellenen olarak ne kadar zorladı. Sadece beni de değil yanımdakiler ve bana yardım etmeye çalışan hiç tanımadığım kişilerde benimle birlikte zorlandı. İyide zorlandığımız yer neresi tüm Türkiye tarafından bilinen Türkiye’den ve dünyadan ziyaretçilerin geldiği Bolu’nun göz bebeği Abant’ta bir mekân!

    Ayrıca bir şey daha ben kendi akülü aracımla gittim ama bildiğim kadarıyla bu şekilde çalışan yerler engellilerin hayatını kolaylaştırmak için tekerlekli sandalye bulunduruyor ama mekânı incelerken gözüme hiç tekerlekli sandalye çarpmadı.

    Evet, belki birileri bu yazıdan sonra “başımıza iş çıkartma” diye kızacak ama amacımız engelleri aşmak ve engelli arkadaşlarımızı evlerinden dışarı çıkarmaksa burada anlatmaya çalıştığım konulara birazcık dikkat etmeliyiz mantığımız “abi seni biz taşırız olmamalı!”  “Abi o kapıyı biz acarız olmalı.” Eğer biz bu mantığı beyinlere böyle kodlayabilirsek, duyarlı olup engellenenleri doğru yönlendire bilirsek engelleri daha çabuk aşarız…

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi  


    Anahtar Kelimeler: Onur, Ustaoglu, Konuşan Yazı, Sesli Yazı, Görme Engelliler

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