Burak Alın Merkez İlçeye aday

Haber: Volkan Yılmaz

İYİ Parti Bolu Merkez İlçe 2.Olağan kongre öncesinde adaylar belli olmaya başladı. Siyasi hayatına İYİ Parti çatısı altında başlayan ve kurucu il yönetiminde il teşkilat başkanlığı yapan, il ve ilçe başkanlıkları kuruluş çalışmalarında çalışmalara katılan aynı zamanda İl Gençlik Kolları Kurucu il başkanlığı görevini üstlenen ve 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde Bolu Milletvekili aday adayı olan Burak Alın merkez ilçe kongresinde aday olduğunu açıkladı. 1990 doğumlu evli ve bir çocuk babası olan Alın, büro ve bahçe mobilyası sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde şirket müdürü olarak iş hayatıma devam ediyor.