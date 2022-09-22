Burak Yılmaz tutuksuz yargılanacak

Haber: Ceylan Beykoz

Ailesine yönelik çirkin hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği kişiyle sokak kavgasına tutuşan ve döverek ağır yaralanmasına neden olan Burak Yılmaz, bir gün gözaltına da kaldıktan sonra tutuksuz olarak yargılanmak üzere salıverilmişti.

Hastaneden taburcu olduktan sonra Burak Yılmaz hakkında şikâyetçi olan N. Akman isimli mağdur olay günü ile ilgili ifade verdi. Akman ifadesinde taciz iddiasını kabul etmediği belirterek kendisine neden saldırıldığını bilmediğini söylediği öne sürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma açtı.

Yılmaz hakkında darp ve kasten adam yaralamaktan fezleke hazırlığına başlayan savcılık her iki tarafın iddiaları kılı kırk yararak incelemeye aldı. Burak Yılmaz hakkında yurt dışı yasağı koyarak tutuksuz yargılanmak üzere salıveren mahkeme ise fezlekenin mahkemeye sunulmasını bekliyor.