Buram buram tarih kokan evler



Haber: Okay Özcan

Doğa’yı seven vatandaşların en çok tercih ettiği şehirlerden biri Bolu. Türkiye’nin dört bir yanından turist çeken Bolu’nun gelin bir de buram buram tarih kokan alanlarına bakalım. Bolu Merkezde 32, Göynük'te 114, Kıbrıscık'ta 2, Mengen'de 3, Mudurnu'da 207 ve Yeniçağa'da 2 olmak üzere toplam 360 adet sivil mimari örneği yapı mevcuttur. Göynük ve Mudurnu İlçelerimizde 'İpek Yolu Projesi' içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili belediyeler tarafından sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 'Mudurnu Sokak Sağlıklaştırma Projesi' 2006 yılı içinde tamamlanmıştır.

GÖYNÜK

Göynük İlçesi eski Türk Evleri bakımından oldukça zengindir. İlçede 114 adet tarihi tescilli yapı bulunmaktadır. Burada bulunan evler 20. yüzyıl başlarına aittir. Evlerin çatıları genellikle kırma çatı türünde olup, üzerleri yerli kiremitle örtülüdür. Bazı evlerin oturma odalarında çeşitli motiflerle süslenmiş tavanlar bulunmaktadır. Evler genellikle zemin artı bir veya iki katlı olarak inşa edilmiş olup, içten merdivenlidir. Evlerin önünde genellikle "Hayat" adı verilen avlular da yer almaktadır.

MUDURNU

Mudurnu evleri, eski Türk evleri bakımından önemli bir özelliğe sahiptir. İlçede 207 adet tarihi tescilli yapı bulunmaktadır. Sivil mimari özellikleri açısından Göynük evlerine benzerlik gösteren,ilçenin tarihi vekültürünüyansıtan evler korumayaalınmışveilçe"Kentsel Sit Alanı"ilanedilmiştir.Sivilmimariözelliğiniengüzelbirbiçimdegösterenözelmülkiyetesahipkonaklarınen güzelleri olan ArmutçularKonağı, Keyvanlar Konağı, Kazanlar Konağı, Yarışkaşı Konağı, Hacı Abdullahlar Konağı gezilip görülmeye değer yerlerdir.