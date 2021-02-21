Burası doldu taştı

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi hafta sonu yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Hava şartlarının da kayak yapmak için uygun olduğu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde tatilciler pistlerde keyifli anlar yaşadılar.

Kayak merkezine sezonun en güzel karının yağdığını ifade eden otel müdürü Emir Aras, “Geçen haftalarda çok güzel kar yağdı. Buraya da sezonun en güzel kar yağdı. Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Hava da güneşli. Bundan sonra da hem soğuk hem güneşli. Kayak için istediğimiz hava bu. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Genelde yurtiçinden gelenler var. Zaten kontenjanımızın üzerine çıkmıyoruz. Otel doluluğu yüzde 70’lerde. Sezonun Mart’ın sonuna kadar uzayacağını tahmin ediyoruz. Şu an Mart ayının üçüncü haftasına kadar rezervasyonlarımız var. Havanın ve rezervasyonların durumuna göre devam edeceğiz” dedi.