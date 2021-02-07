Burası sanki Türkiye değil

Haber: Aysun Beykoz

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya'da bulunan yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 4 otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına göre hizmet veriyor. Yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gelen tatilciler, kar kalınlığının 1 metre olduğu Türkiye'nin en uzun 25 pistinde, kayak ve snowboard yaparak eğleniyor. Kayak merkezinde görevli jandarma ekipleri de maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına dikkat edilmesi konusunda ziyaretçileri uyarıyor. Bölgedeki Otel işletmecileri, “Zaten Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen yetkililer, otellerin restoranlarını kontrol etti. Kapasiteye göre maksimum yüzde 70 civarında misafir alıyoruz. Hem rezervasyonları hem de otellerin doluluk durumlarını sık sık kontrol ediyorlar. Kesinlikle yüzde 70'in üzerine çıkma söz konusu olmuyor" ifadelerini kullandılar.

Öte yandanYeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanların mama ihtiyacı karşılanıyor. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesi ile Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ve Bolpati Derneği kısıtlama sebebiyle boş kalan sokaklarda yaşayan kedi, köpek ve kuşların düzenli olarak beslenme ihtiyacını karşılıyor. BOLHAYKO üyeleri, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezıt Camisi'nin avlusundaki güvercinler ile sokak kedilerini besledi.

Dernek üyelerinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, diğer yardımsever kurumlar ile vatandaşların verdikleri yemleri, güvercinlerin beslenmesi için kullandığı öğrenildi.