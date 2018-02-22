14 Burda AVM ‘de 24 – 25 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan turnuva gösterilen yoğun ilgi nedeniyle başvurular erken saatlerde sona erdi. 512 kişinin kıyasıya yarışacağı turnuvamızın eleme maçları cumartesi günü gerçekleşecek, Pazar günü ise kurulacak dev ekranda final maçları oynatılacak. Turnuvayada katılan herkese katılım belgesi ve Tavuk Dünyası’ndan indirim çeki hediye edilecek. Turnuvada dereceye girenlere kupa ile birlikte birinciye 3 oyunlu Playstation 4, ikinciye Playstation 4, üçüncüye çeyrek altın, dördüncüye ise gram altın hediye edilecektir. Heyecanlı anların yaşanacağı ve kıyasıya mücadeleye ev sahipliği yapacak turnuvamıza herkesi bekliyor.
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