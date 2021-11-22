Burnu bile kanamadı



Haber: Okay Özcan

Kaza saat 11.30 sıralarında Şehit Güven Keskin Sokak Gazipaşa Ortaokulu önünde meydana geldi. Seyir halinde giden 14 BU 292 plakalı hafif ticari araç seyir halinde giderken arkasından gelen 14 GG 310 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa binmek istemeyen motosiklet sürücüsü durumunun iyi olduğunu belirtti. Kask sayesinde başından da darbe almayan sürücünün, motosikleti ağır hasar gördü.

Maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçen kaza sonrası taraflar birbirinde şikayetçi olmadı.