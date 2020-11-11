Burnu bile kanamadın kurtuldu



Haber:Erdal Tanrıverdi

İlimizin Mudurnu istikametine seyreden Mustafa Ateş idaresindeki 14 AU 696 plakalı otomobil, ilçe merkezi girişinde yolda yürümekte olan yayalara çarpmamak için sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektik direğine çarparak takla attı. Otomobil sürücü Ateş, takla attıktan sonra hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza yapan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldıktan sonra kısa bir süreliğine ulaşıma kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı. Mustafa Ateş, “ yolda yaya vardı çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptım” dedi.