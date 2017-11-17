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17 Kasım 2017 Cuma
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    • Bürokratlar sahaya iniyor

    İç İşleri Bakanlığı tarafından Valiliklerde başlatılan ‘Vatandaş Odaklı Hizmet Seferliği’ kapsamında bütün bürokratlar sahaya iniyor. Konuyla İlgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı; “İlk ziyaret programımıza Hatay, Şanlıurfa, Bolu ve Bitlis illerimizle başlıyoruz” dedi.

    17 Kasım 2017 Cuma 12:03
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    Bürokratlar sahaya iniyor

    Haber: Ceylan Beykoz

    İçişleri Bakanlığının taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES projesini başlattıklarını açıklayan İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı; "projenin ikinci aşama teması vatandaş odaklı hizmet seferberliğidir. Kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik, süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması temel hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti̇ temsi̇l etmek, mi̇lleti̇n gönlünü kazanmakla olur.' i̇fadeleri̇ doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimiz de başlattığımız 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' kapsamında bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Müsteşar yardımcılarımız başkanlığında bakanlığımız üst yöneticilerinden ve uzmanlardan oluşan altışar kişilik heyetlerle ilk ziyaret programımıza Hatay, Şanlıurfa, Bolu ve Bitlis illerimizle başlıyoruz "  dedi.  Çataklı, vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin öncelikle "dinleme ve empati" prensibi üzerine kurgulanan bir proje olduğunun altını çizdi.

    “VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK"

    Son olarak Çataklı, İçişleri Bakanlığınca uygulanan projeler ve uygulamalar hakkında çeşitli oda ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayarak, şunları söyledi; "Bu projenin amaçlarından bir diğeri de bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus göç ve benzeri hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla bire bir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın çıktısı 81 il valiliğimizin tamamına ait ve somut görüşmelere, ziyaretlere dayalı bir değerlendirme raporu olacaktır. Hedefimiz bu raporlar doğrultusunda geçmiş medeniyetimize ve gelecek vizyonumuza uygun merkezi ve yerel düzeyde yönetim politikaları ve stratejileri oluşturmak suretiyle vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir" diye söyledi.

     

     

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