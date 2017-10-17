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17 Ekim 2017 Salı
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    • Burs başvuruları başladı

    Yükseköğrenim öğrencileri için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenci kredisinin başvurularının başladığını açıkladı.

    17 Ekim 2017 Salı 11:41
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    Burs başvuruları başladı

    Haber: Semih Baykal

    KYK’dan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 16-24 Ekim’de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları da başvuruda bulunabilecek. Başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru şekilde tamamlamaları gerekiyor. KYK’nın burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 24 Ekim Salı günü saat 23.59’a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.

    “BÜTÇE DURUMUNA GÖRE BELİRLENEN SAYIDA ÖĞRENCİYE BURS VERİLECEK”

    Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettikleri ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler öğrenim kredisi alabilecek. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

    KYK BURSUNDAN ÖNCELİKLİ OLARAK FAYDALANACAKLAR

    Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak. Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi “Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No: 25 Çankaya /Ankara” adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım 2017 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

    KYK_DESTEK HAFTANIN YEDİ GÜNÜ 24 SAAT HİZMET VERİYOR

    Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.

    Anahtar Kelimeler: Yükseköğrenim, öğrencileri, Yüksek, Öğrenim, Kredi

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