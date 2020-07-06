Burs ve kredi ödemeleri başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrencilerin merakla beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim” ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.