Burs ve kredide yeni yıl artışı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 2021 yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs ve kredi miktarlarına ilişkin de bilgiler verdi. Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs verileceğini söyledi. Erdoğan, Ocak ayında 452 bin öğrencinin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencinin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatırılacağını belirtti.