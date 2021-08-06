Burs ve krediler yatırılmaya başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6 Ağustos itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

BURS VE KREDİ ÖDEMESİ TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE SIRAYLA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 – 10 Ağustos tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ağustos, “2” olanlar 7 Ağustos, “4” olanlar 8 Ağustos, “6” olanlar 9 Ağustos, “8” olanlar 10 Ağustos'ta ödemelerini alabilecek.