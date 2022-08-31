Bursa’da düzenlenen festivale Bolu Bandosu da katıldı

Haber: Süleyman Kurt

Birbirinden farklı etkinliklerle Bursa’nın kültür sanat hayatına renk katan Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini organize ettiği Uluslararası Bandolar Festivali, renkli konserlerle başladı. Bolu Bandosu’nun da katılım gösterdiği festivalde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla açılış yapıldı.

Bursa Uluslararası Bandolar Festivali, başta Bolu, Edirne, Gaziantep, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Seferihisar ve birçok dünya ülkesini ağırlıyor. Festivalin açılış konseri ise Hüdavendigar Kent Parkı’nda yapıldı.