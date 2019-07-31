Bursaspor Mustafa Durak ile anlaştı!

Haber: Aysun Beykoz

Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, Boluspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mustafa Durak ile ön anlaşma sağladı. Bir taraftan transfer tahtasını açmaya çalışan Bursaspor yönetim bir diğer taraftan da takıma direk katkı koyacak belirlenen oyuncalarla masaya oturup anlaşma zemini arıyor… Ligin başlamasına sayılı günler kala transfer tahtasını artık açması beklenen Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetimi ilk imzayı da Boluspor ile sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Mustafa Durak’a attırdı…

Kampa yetişebilir

30 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu geçtiğimiz hafta Bursa’ya davet ettiği ortaya çıkan ve transfer sürecini gizli bir şekilde sürdüren Mesut Mestan yönetimi, Bursaspor Teknik direktörü Yalçın koşukavak’ın da istediği gurbetçi oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Fransa doğumlu olan Mustafa Durak ile yeşil beyazlı yönetimin 1 artı 1 yıllık protokol imzaladığı tahtanın açılması halinde de oyuncunun kampa katılacağı öğrenildi.

4 golü var

Bursaspor’da oynamayı çok istediği iddia edilen tecrübeli kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Boluspor formasıyla 27 maça çıkarak 4 gol atıp 7’de asist üretti. Daha önce Gaziantepspor forması ve Adana Demirspor formaları giyen 30 yaşındaki gurbetçi oyuncu Fransa’da Strasbourg, Gap Hautes Alpes ve Chamois Niort ile Belçika’da Royal Exelsior Virton’da oynadı. Mustafa Durak sol kanadın dışında sağ kanatta da forma giyiyor.