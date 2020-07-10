Burun estetiği Fatma Hatun’da yaptırılır

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık alanında birçok branşta hizmet veren ve sahip olduğu hekim kadrosuyla bölgenin en güçlü hastaneleri arasında yer alan Özel Fatma Hatun Hastanesi hekim kadrosuna Kulak Burun Boğaz(KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Keskinöz'ü kattı. KBB Uzmanı İbrahim Keskinöz, yaptığı açıklamada burun estetiği ameliyatlarına Fatma Hatun Hastanesinde devam edeceğini söyledi.

“3 TEDBİR; MASKE, EL YIKAMA VE SOSYAL MESAFE.”

Onkolojik cerrahi ve burun estetiği konusunda çalışmakta olduğunu açıklayan Op. Dr. İbrahim Keskinöz, uzun yıllardır Bolu’da görev yaptığını belirterek Bolu halkını koronavirüse karşı uyardı. Keskinöz konuyla ilgili açıklamasında, “Hastaların ya da hasta olmayanların çok basit bir yöntem olan maske konusunu ciddiye almalarını öneririm. Çok çok önemli bir konu; hem kendi sağlıkları için hem de yakınlarının sağlığını korumak için maske şart mutlaka. El temizliği çok çok önemli, çünkü bu virüs elleri çok sever. Elleri sürekli temizlemek, temiz tutmak tedavide ya da hastalığın önlenmesinde çok önemli bir yöntem. Sosyal mesafe de yine diğer önemli bir konu. Çünkü insanlara yaklaştıkça bu virüsün bulaşması ve varlığını devam ettirmesi olanaklı oluyor. Biz bugüne kadar devletimizin aldığı yöntemler sayesinde bu hastalığı çok hafif götürüyoruz. Fakat ciddiye almazsak artabilir ve yakın çevremizde böyle acı kayıplar yaşayabiliriz. O yüzden çok dikkat edelim. Biz maske takıyoruz, eldiven kullanıyoruz, ellerimizi sık sık dezenfekte ediyoruz. Ve işimizi yapıyoruz, yani hastalara devamlı bakıyoruz. Demek ki bu tedbirleri alarak günlük yaşantısını insanlar devam ettirebilir. Benim insanlardan ricam bu. Bu sorumluluk açısından da çok önemli bir şey. 3 tedbir; maske, el yıkama ve sosyal mesafe. Bunu bu şekilde götürmek lazım ve çevremizi de bu şekilde uyarmak lazım” dedi.

BOYUN VE YÜZ BÖLGESİNDEKİ ŞİŞLİKLER

Açıklamasının devamında uzmanlık alanıyla ilgili bilgiler veren Keskinöz, “Beni buradaki vatandaşlarımız az çok tanıyorlar. Boyun bölgesinde olsun, yüz bölgesinde olsun, ele gelen şişlik, kitle bunları çok bekletmemek gerekiyor. Vakit geçirmeden uzman bir kişiye muayene olmak gerekiyor. Bunların kendiliğinden geçer diye bir durumu yok. İleriki dönemlerde karakter değiştirip daha ciddi hastalıklara neden olabilirler. Bir de kendi başımıza üzerlerine ilaç sürmek, daha değişik tedaviler uygulamak da doğru bir yaklaşım değil. Mutlaka uzman birine muayene olmaları lazım boyunda çene de çene altında kulak önünde şişlik olanların mutlaka...” diye konuştu.

DUDAK VE BURUNDA İYİLEŞMEYEN YARALAR

Keskinöz, ilimiz Bolu’da son zamanlarda sık gördüğü bir hastalığı belirterek, “Dudak bölgesinde, burun üstünde, yüz bölgesinde iyileşmeyen yaralar -ki bunlar zaman zaman kanama da yapabilir- bunların da erken dönemde tanınıp tedavi edilmesi lazım. Ben 10 yıla yakındır Bolu’dayım, bu şekilde çok hasta takip ettim. Erken tedavi olanlarda hiçbir sorun olmuyor diyebilirim. Tabi bu patolojinin karakterine de bağlı bir şey” ifadelerini kullandı.

“ALERJİSİ OLMAYAN İNSANLAR DA ALERJİYE YAKALANABİLİYOR”

Özellikle ilkbahar, yaz dönemlerinde alerjik problemlerin çok sık görülmekte olduğuna dikkat çeken Keskinöz ayrıca şunları söyledi: “Çünkü Bolu, çok polenli bir yer. Hiçbir alerjisi olmayan insanlar da alerjiye yakalanabiliyor. Burada önemli olan alerjenden korunabilmek. En sık sebep polen. Polenle az temas kurmak lazım. İlaçlar var ilaçlarla bu rahatsızlıklar baskı altına alınabilir, ancak en önemli tedbir alerjenden uzaklaşmaktır.”

“HER YAŞIN AYRI BİR BAŞ DÖNMESİ HASTALIK GRUBU VARDIR”

Son olarak vertigodan bahseden Keskinöz konuyla ilgili, “Hasta popülasyonunun yüzde 10’u, 20’si baş dönmesi hastalarımız. Bu baş dönmesi olan hastalarla ilgili -tabi kulak burun boğaz ilgileniyor, başka diğer bölümler de ilgileniyor- her yaşın ayrı bir baş dönmesi hastalık grubu vardır. Çok iyi etüt edilmeli, tetkik edilmelidir. Bolu’da da bu ne yazık ki çok yüksek oranda görülen bir rahatsızlık”

Bolu’da genç hastaların, gençlerin burun ameliyatını sevdiğini söyleyen Keskinöz, burun ameliyatlarına Fatma Hatun Hastanesinde de devam ettiklerini belirtti.