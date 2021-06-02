Burunları bile kanamadı





Haber: Erdal Tanrıverdi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırın çarptığı iddia edilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi kazayı yara almadan atlattı.İddiaya göre, Hidayet B'nin kullandığı hafif ticari araca, Köroğlu Park alanı mevkiinde arkasından seyreden tır çarparak olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle araç yolda savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasar gören araçtaki 2'si çocuk 6 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya neden olduğu iddia edilen tırın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.