Haber:Ceylan BEYKOZ

Çiftin, Nam-ı Değer Salonu’nda da gerçekleştirilen düğün törenine, iş dünyası ve sevenleri akın etti. Çiftin Bolu’daki düğün yeri ise Karpalas City Otel oldu. CHP’den aday adayı olan Erhan Beykoz ve eşi, çiftin kına ve düğününe gelerek çifte mutluluklar diledi. Büşra ve Emrah çiftini sevenleri ve akrabaları bu mutlu gününde yalnız bırakmazken, davetliler doyasıya eğlendi.

Biz de Olaygündem Gazetesi’ne olarak Büşra ve Emrah çiftine mutluluklar diliyoruz.