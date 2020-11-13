Bütçe 85 milyon lira oldu



Haber:Erdal Tanrıverdi

Oy birliği ile alınan bütçe kararında hakkında açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, “82 bin nüfusa hizmet veriyoruz. 487 köyümüz var. Yani alanımız çok büyük ama nüfusumuz çok az. İl Özel İdareleri hizmet götüreceği kişi sayısına göre ödenek alan kurumlar olduğu için ödeneğimizde görüldüğü üzere düşük. Fakat bizim için bu mazeret değil. Elimizdeki imkanları en uygun şekilde kullanarak en fazla hizmeti üretmek çabasında olacağız” dedi.

Açıklanan Bolu İl Özel İdaresi 2021 Yılı bütçesinde Dörtdivan İlçemize 64 Bin 100 bin lira, Gerede İlçemize 93 Bin 500 lira, Göynük İlçemize 120 Bin 500 lira, Kıbrıscık İlçemize 64 bin 500 lira, Mengen İlçemize 86 bin lira, Mudurnu İlçemize 86 bin 500 lira, Seben İlçemize 79 Bin 500 lira ve Yeniçağa İlçemize 70 bin lira ödenek ayrılmasına karar verildi.

2021 yılı bütçesinde aslan payını ise eğitim aldı. İlimizde eğitim çalışmalarına 13 milyon lira ödenek aktarılmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 11:41