Haber: Semih Baykal

Yaşar Yüceer Başkanlığında Kasım ayı başından beri kurumların 2018 yılı bütçesini görüşen mecliste artık sona geliniyor. Kurumların taleplerini meclise sunmasının ardından komisyonlar gerekli incelemelerini yaparak bütçe miktarlarını belirlemeye çalışıyor. Son kararı Plan ve Bütçe komisyonu verecek. Çarşamba günü gerçekleşen oturumda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünün bütçe talebi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonundan gelen raporlar görüşüldü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 550.000 TL.,İl Emniyet Müdürlüğüne 190.000 TL. ödenek aktarılmasının uygun olduğu belirtilirken, her iki raporla ilgili son karar yine Komisyon tarafından verilecek.