Bütçe görüşmelerine Vali Ümit katılmadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri sona ererken Özel İdare Başkanı olarak bütçe görüşmelerine katılması beklenen Bolu Valisi Ahmet Ümit toplantıya katılmadı. Çalışmaların son gününde bütçenin geneli üzerine söz alan CHP Gurup Başkan Vekili önemli bazı konuları gündeme taşıdı. CHP’li Beykoz, “Özel İdarenin Başkanı Valimiz Sayın Ahmet Ümit’tir. Bolu’nun bütçesini yapan meclisimize gelmeyen Sayın Valimizin önemli bir gerekçesi olduğunu sanıyorum. Burada olmadığı için bazı konular hakkında bilgi sahibi olamayacağımız ortadadır. Sayın Valinin, Bolsantur yani % 99 hissesinin bizde olması ve yapılması gerekenleri öğrenmek isteyecektim. Örneğin, yıllardır tamir edilerek hizmet veren bungalov evlerin yıkılıp yeniden yapılması gibi birçok konuyu aydınlatmasını rica edecektim ama olmadı. Ayrıca basına düşen ve yüzbinlerce lira masraf yapıldığı iddia edilen evinin bakım onarımı hakkında bilgi isteyecektim” dedi.

“BÜTÇEMİZİN BOLU’MUZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ”

Bütçenin Bolu’ya hayırlı olmasını dileyen Erhan Beykoz; “Devletimizin 11 kurumu için 5302 sayılı kanun çerçevesinde ödenek gönderilerek yapılmasının planlamasının bizlere bırakıldığı bütçemizin Bolu’muza hayırlı olmasını diliyoruz. Hükümetimiz tarafından gönderilen 75 milyon liranın, 487 köy ve 648 mahallesiyle toplamda 1135 yerleşim alanına önceliklerine göre destek olmayı amaçlıyoruz. 4408 km yol ağının 2724 km si asfalt, 1499 km si stabilize olması sevindiricidir. % 60 oranın asfalt ve geri kalanın stabilize olmasına rağmen köylerimiz hızla boşalmakta, nüfus azalmaktadır. Yaşayanların çoğunluğunun yaşlı olması, üretim yerine tüketimi mecburi kılmaktadır. Sizlerle bazı önemli konuları paylaşmak istiyorum. Bizlerin kurumlara verdiğimiz paranın kurumlara çok katkısı olmamakla birlikte, küçük pansuman olduğu ortadadır. Asıl önemli olan insanımızın yaşam kaynaklarının onarılmasıdır. İmkanlar doğrultusunda yapılan destek ve bu desteği en verimli şekilde kullanan kurum müdür ve çalışanlarını saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

“SU TAHLİLLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Köylerimizde su tahlillerinin gerçeği yansıtmadığını belirten CHP Grup Başkanvekili Beykoz “% 50 oranında su depolarından gelen suyun içilemez raporu olduğu bilgisi ortadadır. Buralarda köylü vatandaşlarımızın, muhtarlarımız öncülüğünde depolarında temizlik ve klorlamayı yapmaları sağlanmalıdır. Sağlık müdürlüğümüz hayati konuda devreye girerek eğitimleri verilmelidir. Her köyümüzün su deposu vardır. Gurup köylerimizde depoları ortak hale getirip her mahalleye adil bir şekilde ayrı gözler yapılarak tek depodan dağıtım yapabilirsek suyun kontrolü ve kalitesi daha kolay sağlanabilir, artan enerjimizi ve ekonomimizi başka alanlara kaydırabiliriz. Bizim asıl işimiz olan konulara gelince, Kıbrıscık, Seben gibi birçok ilçemizde su hatlarımız 40-50 yıl evvel yapılan asbestli borulardan su içmektedirler. Buralarda su hayattır gerçeği ile iyileştirmeler yapmalıyız” şeklinde konuştu.

“ARANAN ELAMAN PROJESİ”

Eğitim alanında yapılacak hamleler ile kalitenin daha çok arttırılacağını belirten Beykoz “Eğitim alanında ülke geneline baktığımızda durumumuzun iyi olması sevindiricidir. Alınan bilgiler çerçevesinde açılacak olan ikinci Anadolu Lisesi, büyük bir sorunu çözecektir. Teknik okullarımız tek çatı altında toplanması halinde, israfı önlediğimiz gibi, okullarımızın bazılarının boşa çıkacağını göreceğiz. Aynı konu İmam Hatip Okullarımız içinde geçerlidir. Eğitimde kalitemizi artırdığımızda, üniversite ve teknik yüksekokullara giren öğrenci seviyemizde de büyük artış olacaktır. Okullarımız için en önemli sorun, 99 depremi sonrası hasarlı olanlarıdır. Kuzey Anadolu fay hattının üstünde olan ilimizde olası bir gündüz depreminde çıkacak sonuçları düşünmek dahi istemiyorum. Acil önlem alarak, yarınlarımız olan çocuklarımızın hayatlarını garanti altına almalıyız. Aranan elaman adına Bolu olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek üzere proje hazırlayarak bakanlığımıza sunmalıyız. Hazırlayacağımız proje, ara yada aranan elamanları teşvik amacıyla okula başladıkları ilk yarı sonrası asgari ücretin yarısını vererek okullarımıza çekebilir, sorunun çözümüne öncü olabiliriz. Kıbrıscık’ta yaklaşık 10 yıldır atıl halde olan YİBO’nun yeniden hayat bulması meclisimizin eseri olacaktır. Kıbrıscık üyelerimizi ve emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.