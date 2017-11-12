Geçmişte yarım kalanlarla, yarınlarda olması ihtimal dahilindekiler harmanlanır. Rutin gelirler enflasyon oranında veya olası artışlar göz önüne alınarak artırılır!

Önemli olan yapılacak sunumlar ve yatırımların gerçekliğidir. Bence en önemlisi de, yarım kalan ve mahkemelerce sürüncemede olan yatırımların bir an evvel hayat bulmasıdır!

Buna verilecek örnek ise, Dörtdivan’da bulunan Anadolu Lisesinin hukuki olarak hala çözülemiyor olmasıdır.

Güzel olan Bolu’yu bir bütün olarak görmek, yatırımlarda doğru, akıcı, gerekli ve özel yatırımlara imza atmaktır. Öylesine imza atmalıyız ki, yapılan işlerin en az 50-100 yıllık kaygıları ortadan kaldırmalıdır.

Bu bir cesaret işidir. Bunu yapacak olan bürokrat, seçilmiş ve icranın başındakiler, ya tarihe imza atarlar yada günü kurtarırlar. Tarih ile çağı birlikte yürütmeyi yeğleyenler, başarılarına görsellik de katarak gök kubbede hoş seda bırakırlar!

Bolu’nun turizm, sağlık, kültür çekim merkezi olması hepimizin dilinde. Özel teşebbüsler kendi ekonomileri doğrultusunda kısmen bunu gerçekleştiriyorlar. Lokomotif görevi olması gereken devletinde görevleri vardır.

Turizm müdürlüğünün istediği 400 bin lira bu amaca ulaşmamızda ne kadar öncü olacaktır? Kaynakların doğru, yerinde kullanılması bizi ateşleyecektir. Devlet sosyal sorumluluğunu yerine getirmelidir.

Geçtiğimiz sene Gençlik Spor Merkezinin sosyal sorumluluk adına önemli bir proje sunumu gerçekleşmişti. Bolu genelinde tüm okullarımıza mini futbol kaleleri, voleybol ve basketbol potaları yapmak için yaklaşık 500 bin lira istendi. Bütçeden en fazla pay ile Milli Eğitim Müdürlüğü projeye sahip çıkması gerekirdi. Oyun alanlarına çekeceğimiz çocuklarımızın diğer kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını sağlamak amaç edilmişti.

Aradan bir yıl geçti ama bir adım atılmadı. Sanırım bu yıl aynı girişimi hayata geçirmeye kalkmış olsak, milyonun üzerinde bir rakam ayırmamız gerekecek.

Bu yıl ihaleye çıkması olası eski Saray Sinemasının yeni haliyle, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye başlayacağız. Bu güzellikleri yaparken, toplumun değerlerini unutmamalıyız.

Köyünden beldesine, ilçesinden kentine kadar birçok yerde acil işler yapıldı. Devlet olarak bundan sonra eğitim, sağlık, sosyal hayat, güvenlik yani asli görevimize dönmeliyiz. Hazır ülke olarak fabrika ayarlarına dönmüşken, gelin ülkemizi uçuralım. Kuvayi Milliye ruhu ile ayağa kalkıp, çağdaş memleketler seviyesine gelelim. Bunun için her şartımız mevcut!

Sosyal sorumluluk sadece valiliğe bağlı il özel idaresi ile sınırlı değildir. Merkez, ilçe ve belde belediyeleri de gerekeni yapmalıdırlar. Sorumluluk yarı kamu olan belediyelerde olduğudur! Yasaklayarak, ceza keserek, kapatarak, emniyet ve zabıta baskısıyla bir yere varamayız. Bütçelerimizi birde bu yolla yapalım ve sonuçlarına bakalım…