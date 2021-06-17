Bütün mal varlığını ölmeden önce eğitim vakfına bıraktı

Haber: Okay Özcan

Bolu’da, geçtiğimiz günlerde Karaçayır mahallesi Şirin sokakta yalnız yaşayan 2 günhaber alınamayan ve evine çilingir yardımıyla girilen Ulvi Eker (65) ölü bulunmuştu. Ulvi Eker’in cenazesi 16 Haziran Çarşamba günü saat 5.00’te defin edilecek iken ailesi şok yaşadı. Eker, vefat etmeden önce (TEV) Türk Eğitim Vakfın’a vasiyeti üzerine vakıfın kendini toprağa vermesini istediği öğrenildi. Şok yaşayan aile, daha sonra ise bir şok daha yaşayarak Eker'in tüm malvarlığınıTürk Eğitim Vakfın’a bağışladığını öğrendi.

Eker’in cenazesi 17 Haziran Perşembe günü saat 12’de Çığırtkanlar Mezarlığında defnedilecek.