“Büyük acı yaşıyoruz!”

Haber: Aysun Beykoz

İdlib'den dün akşam gelen son dakika haberi yürekleri dağladı. Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, katil Esad rejiminin hava saldırısına maruz kaldı. 33 askerimiz şehit düşerken yaralı askerlerin tedavisi Hatay'da yapılıyor. Yaşanan bu acı olayın ardından açıklamalarda bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Ataman “Suriye toprakları uzun yıllardan bu yana emperyalist odakların güç yarıştırdığı kanlı bir savaşa sahne oluyor. Bölge halkına derin acılar ve yıkımlar yaşatan bu kirli savaş bugüne kadar milyonlarca kişinin evlerini bırakıp göç etmesine, yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce şehrin yıkılmasına neden oldu. Bugüne kadar yaptığımız tüm açıklamalarda ülkemizin emperyalist güçler arasındaki etkinlik mücadelesinin tehlikeli tuzaklarından uzak durması gerektiğini dile getirdik. Ortadoğu’nun ve Suriye’nin ihtiyacı olan şeyin, şiddetin tırmandırılması değil, silahların susturularak barışın sağlanması olduğunu vurguladık. Ne yazık ki, bu sese kulak verilmeyerek, ülkemizin Suriye’deki savaşın bir tarafı haline getirilmesinin acı sonuçlarını yaşıyoruz. Dün Suriye’de 33 vatan evladını yitirdik. Hayatını kaybeden askerlerimizin derin üzüntüsünü yüreklerimizde taşıyoruz. Hayatını kaybeden askerlerimize rahmet, acılı ailelerine ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.