Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘asrın depremi’ olarak bilinen 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 21. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yazılı mesajında, yıkıcı depremin bıraktığı izlere değinen Başkan Özcan, “Bugün asrın depremi 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümü. Tam 21 yıl önce 45 saniye süren ancak 50 yıl da geçse izleri hafızalarımızda kalacak olan Marmara depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Aradan 21 yıl geçmesine rağmen 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin acısı hiç dinmedi” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN HUSUS, DEPREMLE YAŞAMASINI ÖĞRENMEK”

Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını belirten Özcan, yaşanılan acılardan ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdiği mesajında, şunları kaydetti: “Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve bilimsel veriler ışığında gerekli tüm tedbirleri alarak her zaman depreme hazırlıklı olmamızdır. Yaşanan büyük acıdan ders çıkararak, buna uygun hareket etmeliyiz. Bu anlamda; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, ortak sorumluluk ve duyarlılık içinde davranmalı ve hazırlıklarını buna göre yapmalıdırlar. Bu vesileyle, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, kaybettiğimiz tüm deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020, 10:37