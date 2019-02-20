Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, İl Başkanı Kazım Karsu, İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve partililerle birlikte Pazartesi günü stadyum çevresinde kurulan Bolu pazarını gezdi. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Özcan "Gördüğümüz tablo da ne esnaf ne de vatandaş hayatından memnun değil. Esnaf para kazanamamaktan, vatandaşta fiyatların yüksek olduğundan dolayı dert yanıyor. Baktığınızda ikisi de haklı. Büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte 31 Mart'tan sonra esnafımızın üzerindeki yükleri alarak fiyatların ucuzlaması noktasında belediye olarak elimizden geleni yapmayı taahhüt ettik. Cuma günü açıklamış olduğumuz 5 dönümlük alana ilave pazar yeri olarak farklı bir projeyi de Bolumuza kazandıracağız. Mevcut pazar yerini de inşallah güzelleştirerek Bolu turizmine daha çok hizmet etmesi, esnafımızın daha çok gelir elde edebilmesi için de düzenleyeceğiz" dedi.

"TÜM BOLU HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

15 Şubat'ta gerçekleştirilen aday ve proje tanıtım toplantısına gösterilen ilgiden dolayı Bolu halkına teşekkür eden Kazım Karsu, "Belediye Başkan Adayımız Tanju Özcan halkın büyük ilgisini görüyor. Bu yüzden halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Burayı gezdikçe evdeki mutfaklarda büyük yangın olduğunu hissediyoruz. Her şey çok pahalı ve insanların gelirleri sınırlı. Bunun düzeltilmesi için üretime geçilmesi lazım. Üretim olmadan hiçbir şey ucuzlamaz, hiçbir şey dengelerini bulmaz. Aday tanıtım toplantımıza Bolu halkının gösterdiği ilgiden dolayı çok memnun olduk. Kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.