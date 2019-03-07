“Büyük bir ihtiyacı karşılayacak”

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde “Genel Ameliyathane ve Yataklı Servis” açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene; Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan ve Emine Davarcıoğlu, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ve eşi Solmaz Baysal, İzzet Baysal Vakfı mütevelli heyeti üyeleri, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz, dekanlar, il müdürleri, STK temsilcileri ile akademik ve idari personel katıldı.

Tören, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD Başkanı Doç. Dr. Orçun Toptaş’ın konuşmasıyla başladı. Doç. Dr. Toptaş konuşmasında, “Bu birim, milletimizin kadim geleneğinde bulunan ve merhum İzzet Baysal’ın Bolu’ya tekrar aşıladığı vakıf ve yardımseverlik ruhuyla oluştu. Bu birim aynı zamanda Bolu halkına bir armağan olduğu gibi çevre illere de, hatta hasta yoğunluğu göz önüne alındığında Ankara ve İstanbul’a da hitap edebilecek yetkinlik ve yeterlilikte bir birim” dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz, ağız ve diş sağlığında yeni birimlerde hastalara acı vermeden tedavilerinin rahatlıkla yapılabileceğini anlatarak, “Diş hekimliği alanında ağız ve çevre dokularında bulunan bütün patolojilerde, deformite cerrahisinde, rekonstrüksiyon cerrahisinde, travma ve yaralanmalarda eklem yaklaşımlarında ve diş hekimliği fobisinde tedavileri yeni birimlerimizde yapabileceğiz” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptığı konuşmada, genel ameliyathane ve yataklı servisin kurulmasında emeği geçen kişi ve kurumları tek tek sıralayarak şükranlarını sundu. Rektör Alişarlı, “Yataklı servis ve genel ameliyathanenin kurulmasına 4 dekan emek verdi. Bu birimlerin açılmasında ayrıca pek çok kişi ve kurumun katkısı oldu. Birimlerin oluşmasında son olarak bayrağı devralan Dekan Prof. Dr. Derviş Yılmaz’a, emek veren Fakülte Sekreteri Sevgi Gören, o dönemin dekan yardımcıları İsmail Özkoçak, Hakan Göktürk ve Dekan Aydın Him hocaya teşekkür ediyorum. Bu birimler Bolu ve ülkemiz için kazanç olacaktır. Çünkü buraya birçok hastanın geldiğini, tedavi göremeden ayrıldığını ve il dışı hastanelere sevk edildiklerini biliyoruz. Bu birimler büyük bir ihtiyacı karşılayacak, hayırlı hizmetler sunacaklar. Çok da dua alacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise diş Hekimliği Fakültesine yataklı servisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Programda genel ameliyathane ve yataklı servisin kurulmasında katkı veren kurum ve kuruluşlara Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından teşekkür plaketleri verildi. Genel ameliyathane ve yataklı servisin açılışının yapılmasından sonra protokol üyeleri yeni birimleri gezerek sağlık personelinden bilgi aldılar.

Rektör Alişarlı ve protokol üyeleri, yeni birimlerin ilk hastası Hayrettin Kunukcu’yu ziyaret ederek şifalar dilediler. Ahmet Baysal ve eşi Solmaz Baysal, tedavisi süren ve genel sağlık durumu iyi olan ilk hastamız Hayrettin Kunukcu’ya çeyrek altın hediye ettiler.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 12:52