Büyük devlet adamı Akyol



Haber: Nesrin Altıntaş

Kültür Eski Bakanlığı ve Milli Eğitim Eski Bakanlığı yapan siyasetçi, eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 23. yıl dönümünde Düzce Şehir Mezarlığı’ndaki kabri başında sevenlerinin katılımıyla anıldı. Törene Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Akyol ailesi, Avni Akyol İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ve sevenleri katıldı.Şehir Mezarlığında yapılan anma töreninde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından dağıtılan ikram ile anma programı sona erdi.

Avni Akyol, 30 Eylül 1999’da Gerede’de hayatını kaybetti. Gerede ANAP ilçe başkanının kanserden ölen 28 yaşındaki oğlunun cenazesine katılmak üzere Gerede’ye giden Bolu Milletvekili Avni Akyol, cenaze töreninden sonra kalp krizi geçirdi. Hemen Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akyol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Düzce’de toprağa verildi. Evli, 2 çocuk babasıydı.

YÖK ve Atatürk Kültür Milli Komitesi Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarlığı, 16, 19, 20 ve 21. Dönem Bolu, 18 Dönem İstanbul Milletvekilliği, 41. Hükümette Kültür, 46. Hükümette Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, 47. ve 48. Hükümetlerde Millî Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Akyol’un çok sayıda kitabı bulunuyor.