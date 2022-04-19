Büyük gün yarın

Haber: Uğur Balaban

Öte yandan maske kullanılacak iki alanın ise hastaneler ve toplu taşıma olması bekleniyor. Koronavirüs vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi ile birlikte salgının en yoğun dönemi geride kaldı. Bu kapsamda pandemi boyunca alınan kimi kısıtlamalar kaldırılmıştı. Şimdi de uygulanmakta olan diğer kısıtlamaların kaldırılması gündemde.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARIMIZDAN BİRİ OLACAK"

Pandemide gelinen son noktayı değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." demişti.

MASKE VE KARANTİNA ZORUNLULUĞU ELE ALINACAK

Yarın toplanacak olan Bilim Kurulu'nda; kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu, bir süre sonra da bir haftalık karantinanın kaldırılması gündemde olacak. Belirli alanlar dışında maskenin tüm kapalı alanlarda kaldırılmasının gündemde olacağı bildirildi. Toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunluluğunun devam etmesi beklenirken, okullarda ise maske kuralının kaldırılacağı tahmin ediliyor. Korona hastalarına verilen bir haftalık karantina süresinin kaldırılmasının da yine bu toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.