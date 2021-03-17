Büyük Kongre toplantısına katıldı

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti 7. Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığı görevini Suat Güner’e devreden Nurettin Doğanay, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörlüğü görevine getirilmişti. Doğanay, geçtiğimiz gün Ankara’da Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda 7. Olağan Büyük Kongrenin hazırlıkları görüşüldü.

“BÜYÜK TÜRKİYE YOLCULUĞUMUZU AZİMLE VE GAYRETLE SÜRDÜRÜYORUZ”

Doğanay yaptığı açıklamada, “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörleri olarak; Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’in riyasetinde Genel Merkezimizde 7’nci olağan büyük kongre hazırlıklarımızı gözden geçirdiğimiz toplantımızı gerçekleştirdik. 2023’e giden büyük Türkiye yolculuğumuzu azimle ve gayretle sürdürüyoruz. Rabbim bu kutlu yolda kongremizi hayırlara vesile kılsın inşAllah” ifadelerini kullandı.