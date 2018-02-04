Haber: Gönül Olutürk

CHP 36. Olağan kurultayı için Bolu İl Başkanı Kazım Karsu başkanlığında 100 kişilik bir heyet Ankara’ ya gitti. İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, partinin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, İl ve ilçe Kadın Kolları Üyeleri ve çok sayıda partilinin katıldığı kongrede CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan’da hazır bulundu.

Adalet ve cesaret temasıyla hazırlanan Büyük Olağan kongresinde Bolu adına 6 delege oy kullandı. CHP Bolu delegeleri ise Kazım Karsu, Deniz Kahraman, Veysel Atalay, Ersan Türkoğlu, Tülay Ertozan, İlyas Özalp isimlerinden oluşuyor.