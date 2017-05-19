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19 Mayıs 2017 Cuma
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    • Büyük kongreye Bolu’dan büyük katılım

    Ak Parti’nin 21 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleşecek olan 3. Olağanüstü kongresine Bolu’dan 15 otobüs kaldırılacak.

    19 Mayıs 2017 Cuma 14:00
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    Büyük kongreye Bolu’dan büyük katılım

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Ak Parti’nin Pazartesi günü Ankara’da yapılacak olan Olağanüstü kongresine Bolu’dan yaklaşık 600 kişilik bir katılım olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti Genel Başkanı olarak seçileceği kongre ile ilgili konuşan İl  Başkanı Nurettin Doğanay, “Bizim de hasret ve özlemle beklediğimiz sayın Cumhurbaşkanımız partimizin genel başkanı olacak. İnşallah Ak Parti’nin ve Türkiye geleceği için daha güzel şeyler olacak. Bolu’dan kongre delegesi 6 kişi var. 15 otobüsle Ankara’ya gideceğiz. Özellikle gençlerimiz ve kadınlar salona girebilmek için gece yola çıkacaklar” dedi.

    Siyasetin hayatında olmazsa olmaz bir şey olmadığını belirten Doğanay, “kurultaydan sonra il,ilçe ve belde kongrelerimiz olacak. Teşkilatlarda değişiklik olabilir de olmayabilir de. O gün geldiğinde benim de değerlendirdiğim konular var. Bugün için teşkilatlarda şu ya da bu olacak diye bir şey söyleyemeyiz. O gün geldiğinde konuşulacak şeyler. Bana görev verildiğinde arkadaşlarımla değerlendirip karar veririz.

    Önümüzdeki dönemde siyasette farklı yerlere aday olmayı düşünüp düşünmediğini sorduğumuz Doğanay, “İnsanların kaderini yaşadığına inanıyorum. Ben de o kaderi yaşıyacağım. Halkımız ve teşkilatlarımız bizleri gönlünde bir yere koyabilir ama ben nasibin ötesinde bir şey olmadığını düşünüyorum” şeklinde cevap verdi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti’nin, 21, Mayıs’ta, Ankara’da

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