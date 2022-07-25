Büyük listede Bolu’dan 10 firma

Haber: Uğur Balaban

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2021 yılı Türkiye’nin 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları belli oldu. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 2021 yılı İSO Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listelerinde ilimizde faaliyet gösteren 10 firmanın yer aldığını, bu firmalardan 7 tanesinin birinci 500, 3 tanesinin ise ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu içinde olduklarını ifade etti.

Başkan Türker Ateş, listeye giren firmalardan 3 tanesinin Bolu merkezli, diğerlerinin ise İlimizde de şube olarak üretim tesisi bulunan firmalar olduklarını belirtti.

BOLU’DAN LİSTEYE GİREN FİRMALAR

Ateş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl açıklamakta olduğu Birinci 500 ve İkinci 500 büyük sanayi kuruluşları araştırmasının 2021 sonuçlarına göre İlimizde faaliyet gösteren 10 firmanın bu gurur tablosunda yerini aldığını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2021 yılı sonuçlarında İlimiz merkezli Er Piliç Entegre Tavukçuluk A.Ş. 87. sırada, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama A.Ş. ise 120. sırada yer aldı. Yine bunun gibi, merkezi ilimiz dışında olup İlimizde üretim faaliyetinde bulunan Arçelik A.Ş. listede 8.sırada, Yıldız Entegre A.Ş. 21.sırada, Oyak Çimento A.Ş. 91. sırada, Tayeks Dış Ticaret Tekstil A.Ş. 374. sırada ve Yorglass Cam A.Ş. 405. sırada listede yer aldılar. 2021 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçlarında ise İlimiz merkezli Bolca Hindi Üretim A.Ş. listenin 437. sırasında yer alırken, İlimizde üretim faaliyetine devam eden Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. 171. sırada ve Schott Orim Cam A.Ş. ise 206. sırada yer aldı”

BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK AYRI AYRI GURUR DUYUYORUZ

“İSO 500 ve İkinci 500 sanayi kuruluşu arasına girme başarısı gösteren Odamız üyesi firmalarımızı kutluyor, söz konusu başarının sağlanmasında alın ve akıl teri bulunan, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. İlimizin ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefine üreterek, ihracat yaparak, istihdam, iş ve aş sağlayarak katkıda bulunan tüm firmalarımızla Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak ayrı ayrı gurur duyuyoruz.”