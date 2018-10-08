Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu ve çevre illerde kıvırcık marulun fiyatının fahiş fiyatla satılmasından dolayı isyan eden Mustafa Maltaş, “Dolar yükseldi diye birçok büyük market bunu fırsat bilip fiyatları yukarıya çekiyorlar ve halkın cebinden parayı çalışıyorlar. Bir marulun fiyatı 5 ila 6 TL arasında satılmasına isyan ediyorum. Bir kıvırcık marulun gerçek fiyatı 2 ila 2.5 TL arasındadır. Bunun üzerinde satılan kıvırcık marullar, büyük marketlerde büyük karlar getirmekte. Derhal bu duruma müdahale edilmesi gerekir” dedi.

HALKIN PARASINI ÇALMAYIN

Yağmur, çamur, sıcak soğuk demeden sabahın erken saatlerinde kıvırcık marul toplamaya çalışan genç girişimci Yeşillikçi Maltaş firmasının sahibi Mustafa Maltaş, şunları söyledi; “Soğuk havalarda çamur deryasının içerisinde ürünü toplayıp, halka ucuz kıvırcık marul yedirmek isterken, bazı kesimler yüksek karlarla bu ürünü tezgahlarında satıyorlar. Hiç kimse halkın parasını çalamaz. Doları da kimse bahane etmesin. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan doğal ortamda yetişen kıvırcık marulun, dolarla ne alakası var. Büyük marketlerin daha sıkı denetlenmesini istiyoruz. Pazarda 2 lira markette 5 liraya kıvırcık marul mu olur?” diye konuştu.