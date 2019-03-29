Büyük mitingin ardından

Haber: Kasım ŞAHİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı miting öncesi özellikle kadınlar için ayrılan alanda göze çarpanlar oldu. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarının ellerinde Türk bayraklarıyla boy göstermesi gözlerden kaçmadı. Hatta bir annenin yaklaşık 7-8 aylık bebeğini ana kucağında taşıması bebeğin her iki eliyle Türk bayrağını sallaması büyük ilgi gördü.AK Partiye destek vermesi kadınlar erkekler için ayrılan bölümün dolmasının ardından birçok partili erkek kadınlar bölümüne girmek isteyince bir anda ortalık gerginleşti. Erkeklerin hemen arkalarında olmasından rahatsız olan AK Partili kadınların imdadına polisler yetişti ve erkek partililer ile kadın partililer arasına demir bariyer yerleştirildi.

TAM SAATİNDE GELDİ

Düzce mitingini tamamladıktan sonra 14.30’daki Bolu mitingi için helikopterle Atatürk Stadına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam saat 14.30’da miting alanına gelerek adeta bir ilke imza attı. Cumhurbaşkanının gelişi ve gidişine kadar polis helikopterleri havadan uçarak, güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı hayranı olan bazı kadınlar, küçücük camdan görüntü alabilmek için ortaya ilginç karelerin çıkmasına neden oldu.

KORUMA ORDUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim otobüsü ile alana girmesiyle büyük bir koruma ordusu dikkat çekti. Seçim otobüsünün üstünde ellerinde uzun namluluğu tüfeklerle 3 yakın korumanın olması dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otobüsten inmesiyle birlikte çevresinin koruma ordusuyla çevrilmesi de gözlerden kaçmadı.

ERCOŞKUN SAHNEDEN İNDİ

3 dönemdir AK Parti Bolu Milletvekilliğini yapan Ali Ercoşkun’un da Cumhurbaşkanı’na hoş geldin diyenler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanının, eski vekili ile tokalaştığı gözlemlenirken, bu olaydan sonra Ercoşkun ile Yüksel Coşkunyürek, Cumhurbaşkanın yakın korumaları tarafından seçim otobüsü ve konuşmanın yapılacağı sahneden uzaklaştırılması da dikkat çeken konulardan biri oldu.

BİR AŞK HİKAYESİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkın rahmetine kavuşan ünlü şarkıcı Kayahan’ın söylediği; “Bu bir aşk hikayesi” şarkısının söyleyerek kürsüye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hediye edilen kırmızı ve beyaz güllerden oluşan gülleri tek tek vatandaşlara atarak yine Kayahan’ın , “Bu bir aşk hikayesi” şarkısını söyleyerek Bolulu vatandaşlara veda etti.

ÜLKÜCÜLERDEN TEPKİ

Cumhurbaşkanının, Belediye Meydanı(Demokrasi Meydanın)daki, karşılanması MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran ile Cumhur ittifakının ardından Fatih Metin’e destek vermek için MHP Bolu Belediye Başkan adaylığından feragat eden İbrahim Doğan’da karşılama da yer aldı. Doğan’ın bozkurt selamı yaparak, Cumhurbaşkanını selamlaması objektiflerimize yansıdı. Ne var ki bu güzel görüntülerin ardından, hem AK Partili konuşmacıların ne de Cumhurbaşkanının ülkücülerden hiç bahsetmemesi tepkilere neden oldu. Bir grup ülkücü ellerindeki bayraklarla alana gelmesine rağmen, kendilerinden bahsedilmemesi üzerine miting alanına girmeyerek, alanı ter etti.

HASTANEYE İZNİ VERİLMEDİ

Miting öncesi beklenmedik olaylarda yaşandı. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Koruma Daire Başkanlığında görev yapan özel korumalar, miting alanına çok uzak olmasına rağmen özel bir hastanenin otoparkına güvenlik açısından giriş çıkış izni verilmedi. Hatta otopark girişine güvenlik şeride çekildi. İnsan hayatının önemi için hastanelerin büyük önem arz etmesine rağmen, çıkan tartışmalar sonrası güvenlik şeridinin kaldırılması sonrası karar verildi. Fakat, yine de hastanenin parkına ambulans dahil giriş çıkış izni verilmedi. Bu olay hem hasta yakınları hem de hastane çalışanları tarafından şok etkisi yarattı.

ATAM İZİNDEYİZ

Miting öncesi bir gurup lise öğrencisi belediye önünden yukarı çarşı çıkışında bulunan yürüyen merdivenlerde pankartlar açtı. İsmi yürüyen merdiven olan ama aylardır kendi bir türlü yürüyemeyen merdivenler üzerinde, “Cumhuriyetin bekçisiyiz, Atam izindeyiz” yazılı kaşkolü açarak hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler takdir topladılar.

ATKISINI VATANDAŞA VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılama öncesi kendisine hediye edilen Boluspor atkısını, konuşma boyunca boynundan hiç çıkartmadı. Konuşmasının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bol bol vatandaşlara Rize çayı atarak, Bolulu vatandaşların bu çayı huzurla içmesine istedi. Cumhurbaşkanı tam konuşma yaptığı sahneden ineceksen, kalabalık arasından bir vatandaşın Boluspor atkısını istemesi üzerine Erdoğan, boyundaki atkıyı çıkartarak, vatandaşın boynuna taktı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 21:52