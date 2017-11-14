Haber: Esra ÖZTÜRK

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünü, Mudurnu Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Camisi Restorasyonu projesiyle Mudurnu Belediyesi kazandı. 143 projenin katıldığı yarışmada Melikgazi Belediyesi ve Uçhisar Belediyesi ise Jüri Özel Ödülüne değer bulundu. Büyük ödül ve jüri özel ödülünün yanı sıra proje, uygulama, süreklilik ve başarı kategorilerinde de proje ve uygulamaların değerlendirildiği yarışmanın ödül töreni 16 Kasım tarihinde fuarda gerçekleştirileceği bilgisi verildi. 69 belediyeden toplam 143 projenin değerlendirildiği yarışmada başvuruların, TKB'nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan danışma kurulu tarafından incelendiği, yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün yanı sıra, 2 jüri özel ödülü, 8 proje, 8 uygulama ve 8 süreklilik, 42 başarı ödülü verileceği belirtildi.

Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması Ödül Töreni 25 yıldır Antalya'da düzenlenmekte olan ve Türk yapı endüstrisinin geleneksel buluşma noktalarından biri haline gelen Uluslararası Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarında yapılacak.