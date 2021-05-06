Büyük otellerde kapı duvar

Haber: Ceylan Beykoz

Binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, Gölcük, Yedigöller ve termal turizm noktası Karacasu her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor. Doğal güzellikleriyle dört mevsim ilgi çeken Bolu, 17 günlük tam kapanma sürecinde tatilciler tarafından ilgi görmedi. Özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği Abant'ta ve Gölcük bölgesinde bulunan büyük oteller, 17 günlük tam kapanma sürecinde ilginin az olması nedeniyle açılmadı. Otelciler, yeterli rezervasyon alamadıkları için otellerini açmadı.

OTELLERİN YÜZDE 90'I KAPALI

Sektör temsilcileri Bolu ve Batı Karadeniz bölgesindeki otellerin yüzde 90'ının seyahat yasağı nedeniyle gelecek misafir sayısının yetmeyeceği için kapalı olduğunu belirtti. Otel sahipleri tam kapanma dönemi sonrasında otellerin yeniden açılarak yerli misafirleri ağırlayacaklarını söylediler.