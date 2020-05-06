Büyük Pazar Cuma günü açık

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüsi nedeniyle, Pazar esnafının da müşteri azlığından dolayı zor duruma düştüğünü ve vatandaşların virüs kapması olasılığına karşın pazara az müşterinin geldiğini dile getiren Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, şunları söyledi;

“Özellikle köylerden gelen bazı yaşlı pazarcılarımız, virüs nedeniyle satış yapmak için şehre gelmiyor, ayrıca yaşlı vatandaşlarımız da pazara çıkmıyor. Bu nedenle pazarcı esnafının satış oranları düştü. Bizde bir karar alarak bayrama kadar isteyen pazarcı esnafımız tezgahlarını açıyorlar. Ama 22 Mayıs arife günü büyük pazarımız tam gün ful açık olacak. Daha önceden bahsettiğim gibi, vatandaşın ürün seçme hakkı olmadığından pazarcı esnafımız asla çürük malı müşteriye veremeyecek. Bunu yapan esnafa gereken cezai işlemi uygularız. Gözünün de yaşına bakmayız. Şimdiden Bolu halkının mübarek Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.