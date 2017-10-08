Haber; Esra Öztürk

Batı illerinden gelen, çok sayıda tank ile askeri araçları taşıyan TIR'lardan oluşan konvoy, TEM'in Düzce kesimindeki tesiste mola verdikten sonra Bolu Dağı'nı takiben Ankara yönüne doğru yola devam etti. Bolu Dağı Tüneli'nden polis araçlarının eskortluğunda geçiş yapan konvoyun güzergâhında geniş güvenlik önlemi alındı. TIR'lar üzerindeki tanklardan bazılarının üzerinin branda ile kapalı, bazılarının açık olduğu görüldü. Sevkiyat yapılan tankların yanında OBÜS tabir edilebilen kendinden paletli 8-12 kilometre menzilli tahrip gücü yüksek seyyar toplar ve hava savunma sistemleri taşıyan lastik tekerlekli çekicilerde yer aldı. Bir haftadır devam eden askeri yığınak süresince bölgeye ağır ateş gücüne sahip kısa ve orta menzilli silah sistemlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer silah yığınağının bir hafta içerisinde tamamlanacağını belirttiler.

Kuzey ırak sınırına yapılan askeri yığınağın ardından bölgeye çok sayıda deneyimli birlik yollanacağına dikkat çeken askeri kaynaklar, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı iki tabura her an bölgeye hareket etmek için hazır ol emri verildiğini belirttiler.