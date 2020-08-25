“Büyük Taarruz’un 98. yıldönümü kutlu olsun!”

Haber: C. Kutay Aykan

Eğitim İş Bolu Şube Başkanı Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Bolu İl Temsilcisi Erkan Korkmaz, Büyük Taarruz’un 98. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Korkmaz yaptığı açıklamada, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ulusumuz, 98 yıl önce, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak, işgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini, Büyük Taarruz'u başlatarak yaktı. 26 Ağustos 1922, imkansızlıklar içindeki bir ulusun kurtuluş destanıdır. Amasya'da, Erzurum'da ve Sivas'ta alınan tarihsel kararlar doğrultusunda yazgısına el koyan, tutsaklığı hiçbir zaman kabul etmeyeceğini tüm dünyaya duyuran ulusumuz, kazandığı zaferlerle tarihe yeni bir yön vermiştir. Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan umut dolu süreç, Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı sonucunda kazanılan 30 Ağustos Zaferi ile Ulusumuzu çağdaş bir devlete, aydınlık güzel günlere kavuşturmuştur. Atatürk, Büyük Taarruzun ve 30 Ağustos Zaferi'nin önemini, ’Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta hey'etinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl düşüncesinin ölümsüz bir âbidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evlâdı, bir ordunun Başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur’ sözüyle dile getirmiştir” dedi.

Açıklamasında iktidara eleştirilerde de bulunan Korkmaz ayrıca, “Bugün aydınlanma devrimimiz Cumhuriyet’in kazanımlarını yok etmek için her türlü çabayı gösteren AKP iktidarı, pandemi koşullarını bahane ederek Büyük Taarruz’un ve 30 Ağustos Zaferi’nin 98. Yılında yapılacak kutlama etkinliklerini ülke genelinde yasaklandı. Cumhuriyet’in önemli yıldönümlerine yaklaşımını türlü bahanelerle yıllardır ortaya koyan siyasi iktidar, Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının, emperyalistlerin oyuncağı, işgaliyesi haline gelmiş ve çağın gerisinde kalmış bir imparatorluktan; bağımsız, çağdaş bir ülke yaratmasını hala hazmedememektedir. Ancak ne tarihi çarpıtma gayretleri ne de salgın bahanesiyle getirilen yasaklar bizim vatan sevgimize ket vurabilir. Bizim; bağımsızlık mücadelemizin, ulusumuzu özgür ve bağımsız yaşama onuruna kavuşturan zaferin yıldönümünü kutlamamızı kimse engelleyemez, yasaklayamaz! Eğitim-İş olarak şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’e, devrim ve ilkelerine, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun değerlerine ve kazanımlarına her türlü baskıya rağmen sahip çıkacağımızı belirtiyor, başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bağımsızlığımızı kazandıran Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve minnet ile anıyoruz” ifadelerine yer verdi.