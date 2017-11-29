



Haber: Kasım ŞAHİN

Büyük umutlara az bir süre kala milli piyango biletleri Çarşamba günü itibariyle Bolu’da satışa sunulmaya başlandı. Çeyrek biletin 15, yarım biletin 30 ve tam biletin 60 TL’den satılmaya başlanırken en büyük ikramiye ise 61 milyon TL.

Büyük ikramiye, 61 milyon lira. Ayrıca 1 tane 10 milyon, 1 tane 5 milyon, 1 tane 2 milyon, 1 tane de 1 milyon lira olmak üzere toplam 349 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak.

Bolu’da yıllardır milli piyango, kazı kazan ve iddia bayiliğini yapan aynı zamanda da baba mesleğini sürdüren Emre Eldemir; “Bu güne kadar 08 Büfe olarak en büyük ikramiye bileti satışını gerçekleştirdik. Hatta milli piyangonun en büyük ikramiyesi de Bolu’ya çıktı ve bizim büfeden satışı olmuştur. Bu yılda iddia ediyoruz ki en büyük ikramiye yine bizim büfeden satılan bilete çıkacaktır. Yeni yılınız kutlu olsun, şansınız bol olsun, milyoner Bolu’dan olsun sloganıyla Bolulu vatandaşlara iyi şanslar diliyoruz” diye konuştu.