

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi tarafından Paşaköy alt geçidine yapılan devlet büyüklerinin resminin Karayolları tarafından boyanmasına bir tepki de Yeniden Refah Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı Faruk Bayrakdar’dan geldi. Bayrakdar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bolu Belediyesince yapılan ülke ve Bolu siyasetine damga vurmuş Rahmetli Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Turgut Özal, İzzet Baysal, Adnan Menderes, Bülent Ecevit gibi isimlerin portreleri karayollarınca hiç-bir açıklama yapılmaksızın dün gece saatlerinde tahribata uğratılmış olmasından büyük bir üzüntü duyuyoruz. Tabii ki duyar duymaz olay yerine giderek tepkimizi ortaya koyduk. Herkes şunu bilmeli ki Erbakan Hocamız çok değerli bir isimdir. Duvardan resmi silinse dahi halkın kalbine kazınmış durumdadır. Yaşanan hadiselerden büyük üzüntü duyuyoruz. Elbet takibini sürdüreceğiz.”