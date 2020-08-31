Büyük Zafer coşkuyla kutlandı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı dolayısıyla bando gösterisi ve kortej yürüyüşü düzenlendi. Bolu Belediyesi’nin koronavirüs tedbirlerine dikkat ederek düzenlediği kutlama etkinlikleri valilik önünde bando konseri ile başladı. Etkinliğe Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eşi Meral Özcan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca belediye ekipleri tarafından vatandaşlara da 10 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı. Etkinlikte Bolu Belediye Bandosu ‘Zafer TIR’ında sahne alarak, bir saat boyunca en sevilen marş ve şarkıları seslendirdi. Muhteşem konserin ardından kalabalık tarafından bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve beraberindekiler bando eşliğinde Kent Meydanı’ndan Demokrasi Meydanı’nda kadar yürüdü. Kalabalığa cadde esnafı ve vatandaşlar da alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi. Başkan Özcan, Kent Meydanı’nda yaptığı kısa konuşmada, korona virüs nedeniyle coşkulu bir kutlama etkinliği düzenleyemediklerini ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda daha coşkulu bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyleyerek, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020, 10:06